Má správný chlap smrdět? Bendová a Jandová tvrdí, že ne

"Každému sluší jiný parfém, takže každý voní tak, jak má. Myslím si ale, že smrdět by v tomhle století neměl nikdo," říká Jandová.

"Chlap a smrdět! Ne! Nikdy!," rázně prohlašuje Bendová. Chlap podle ní musí vonět a vůbec ne drahým parfémem. "Mně stačí, když voní svojí kůží a ne potem," vysvětluje. Ten její chlap, hokejista Václav Benda prý voní krásně. "Manžel se voní a dvakrát denně se koupe. Miluju to, jak mi voní. Jsme spolu takhle dlouho už proto, že se voníme," vtipkuje Bendová.

A slovo chlapa, herce Tomáše Krejčíře, který se akce Rexony zúčastnil? "Já si myslím, že chlap nemusí za každou cenu nějak šíleně vonět, ale smrdět by asi taky neměl. Kdyby třeba voněla taková fotbalová šatna, bylo by to divný, tam třeba zrovna smrdět může. Ale jinak si myslím, že při kontaktu se ženou by smrdět rozhodně neměl."

Sám si libuje, že se příliš nepotí a když se potí, doufá, že extrémně nezapáchá. "Antiperspiranty používám a ještě mi nikdo neřekl, abych se navoněl, tak snad je to dobrý."