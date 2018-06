Má Bill Clinton novou milenku?

Seznámil se s ní před dvěma lety na dobročinné večeři, jež se uskutečnila na soukromém golfovém hřišti tohoto podnikatele a na níž vystupoval jako jeden z řečníků.



Od té doby se spolu setkali několikrát. Naposledy v americkém Baltimore na koňských dostizích, kde byl čestným hostem v jejich soukromé lóži. Kromě něho byla však mimo jiné pozvána i rocková hvězda Jon Bon Jovi.



Přítomnost Billa Clintona by zřejmě proběhla bez větší pozornosti, kdyby se právě v této době ředitelka společnosti Magna International Inc., již založil a k rozkvětu přivedl její otec Frank Stronach, nerozvedla s manželem, norským rychlobruslařem Johannem Olavem Kossem. Na dohady o jejich vzájemném vztahu nebylo třeba dlouho čekat.



Mluvčí Magny si pospíšil s vysvětlením, že jde jenom o byznys. Jeho kolega, jenž zastupuje bývalého amerického prezidenta, dodal, že s rodinou Stronachových projednával příspěvky na zřízení knihovny a nadace, jež by nesly Clintonovo jméno. Reakce Hillary zatím není známa.

