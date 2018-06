Má belgický král nemanželskou dceru?

Král Albert II. Belgický král Albert II. s manželkou

Senzaci odhaluje životopisná kniha o královně Paole z pera Maria Danneelse, která vyšla v úterý. Píše se v ní, že Albert měl dceru s nejmenovanou bruselskou šlechtičnou, manželkou významného valonského průmyslníka. Dnes třicetiletá Delphine žije v Londýně, je umělkyně a král ji čas od času vídá. Ve své době se s ním Paola chtěla kvůli nevěře rozvést, ačkoli sama bývala zamlada také "do větru".Autorovi je pouhých 18 let a informaci nemá od samotné Paoly, která s ním odmítla spolupracovat. Tvrdí však, že se opírá o více než 40 velmi seriózních zdrojů - lidí z okolí královské rodiny, zaměstnanců královského paláce, novinářů a politiků. Krom toho se zdá, že o Delphine se v zasvěcených kruzích dávno vědělo. "Je to veřejné tajemství," usoudil komentátor RTBF.Královský palác reagoval podle očekávání: "Nebudeme toto v žádném případě komentovat," stojí ve strohém komuniké.Podle Christiana Canouilliera, odborníka na královské rody v Evropě, je to pochopitelné. "Belgická královské rodina unikala dosud pronásledování bulvárního tisku, což bylo v evropském kontextu až nenormální," řekl v rozhlase. Změna by byla "politováníhodná", protože na rozdíl od jiných panovníků hraje ten belgický "skutečnou politickou roli na vnitropolitické šachovnici a potřebuje proto maximum diskrétnosti".Král je v Belgii považován za symbol, záruku i tmel jednoty země, která ve sporech mezi Vlámy a Valony visívá mnohdy na vlásku. Pětašedesátiletý Albert žil dlouho ve stínu svého bratra Baudouina. Vystřídal ho na trůnu po jeho smrti v roce 1993. S italskou šlechtičnou Paolou Ruffo di Calabria se oženil 2. července 1959.Jejich prvorozený syn Albert zahajuje v těchto dnech, zavěšen do budoucí princezny Mathilde, sérii "radostných příchodů" do měst a městeček v lucemburské provincii Belgie, jak velí tradice. Svatba, jež vzrušuje celou zemi, je stanovena na 4. prosince.Do události je okrajově zamotaná i Česká republika. Slavný klášter-pivovar v Orvalu chtěl milovanému páru věnovat dvě náramné broušené sklenice z Čech a 5000 stejných při této příležitosti prodat. To se nelíbilo místní sklárně z Val-St- Lambert, která se nechala slyšet, že české sklo nelze považovat za křišťál, protože neobsahuje předepsané procento oxidu olova. Na to mniši, že olovo stejně kazí chuť piva, a sklárna zase, že to je nesmysl.Philippe a Mathilde nakonec české sklenice nedostanou. V Orvalu je čeká dárek v podobě kopie středověké kostelní vitráže, jež se obvykle zalévaly do olova, což však už nikomu nevadí...