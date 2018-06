OBRAZEM: Podívejte se, jak nyní vypadají hvězdy seriálu M.A.S.H.

10:01 , aktualizováno 10:01

Letos 28. února je to přesně 35 let od premiéry poslední části legendárního seriálu M.A.S.H. Natáčet se začal v roce 1972 a za 11 let vzniklo 255 dílů. Podívejte se, jak se za léta změnily hvězdy příběhů o mobilní vojenské nemocnici v Koreji.