Lze oko posilovat jako svaly?

Jak lépe vidět bez brýlí a kontaktních čoček je titul, který má moc zaujmout nejednoho zákazníka zdejších knihkupectví. Pokud však zájemce náhodou nalistuje stranu 64, s velkou pravděpodobností tuhle brožurku zase odloží. Slogany typu »Vidím jasně,lehce a bez námahy«, které by si měl sám pro sebe opakovat každý,kdo se rozhodne obejít se bez brýlí či kontaktních čoček docela, nebo aspoň srazit počet svých dioptrií, až příliš připomínají někdejší »Poručíme větru, dešti«. Jsou však stejně marné oční cviky,které nabízí jak knížka, tak internetová adresa bez.bryli@mailcity.com? Neznáme studii, která by prokázala, že oční cviky mohou některé oční vady zastavit nebo zlepšit, namítají zastánci klasické medicíny. Mohou, tvrdí příznivci. Náleží k nim i čtyři autoři zmíněné příručky,pracovníci American V ision Institute - oftalmologové,optometristé a psycholog,kteří ve svých oborech už leccos dokázali. Vycházejí přitom z faktu, že člověk sice přichází na svět se zrakovými reflexy,ale používat oči se teprve učí. Místo rozmazlování skly nebo čočkami je tedy rozumnější natrénovat později třeba to, jak si poradit s handicapem. Například pumpováním neboli rychlým zaostřováním očí střídavě na blízký a vzdálený předmět je prý možné zlepšit zaostřování a stimulovat tok živin v očích. Šarlatánství? »Zřejmě ne,« připouští známý pražský optik a kontaktolog Beno Blachut. »Tyto metody jsou dnes už značně rozšířeny v USA a Skandinávii a v takovém Holandsku jsou lidé ochotni platit za půlroční kúru 1800 guldenů. O tom, že to nebude až takový nesmysl, jak by se mohlo zdát, jsem se ale přesvědčil až před několika dny v K olíně nad Rýnem. V isual training se totiž stal součástí jak prestižního veletrhu OPTICA, tak 51. kongresu WVA O (prosím rozepsat přesný název....), který mívá na programu výhradně seriózní témata.«Stařecká vetchozrakost (presbyopie): oko postupně ztrácí schopnost zaostřovat (akomodovat) na blízké předměty pouhou změnou tvaru čočky, a tak je obraz na sítnici rozmazaný.Krátkozrakost (myopie): světelné paprsky soustřeďuje oko už před sítnicí, kde se vytvoří i obraz, který je ovšem při promítnutí na sítnici neostrý.Dalekozrakost (hypermetropie): oko nelomí světelné paprsky tak, aby se spojily přesně na sítnici, takže se obraz pro mítá až za ní.Náklonnost ke kontaktním čočkám se v různých zemích velmi liší, jak ukazuje statistika zachycující procento lidí s očními vadami, kteří je používají. Vliv na toto skóre nemá pouze tradice, ale také to, v jakém světle tuto pomůcku svým pacientům představují oční lékaři. Zejména ti starší informují často spíše o záporech než o kladech.