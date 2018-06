Luxusní vila dostala Cher před soud

Podle žaloby se měla Cher údajně chovat arogantně ke svým zaměstnanců a především nehodlala investovat žádné finance do zajištění bezpečnostních podmínek práce většiny řemeslníků. "Na stavbě nebyla ani trochu dodržována bezpečnost. Naše zaměstnavatelka nám jednoduše oznámila, že do takových bezpředmětných záležitostí nedá ani dolar. A tak jsme pracovali doslova s nasazením životů," sdělil vrchní stavbyvedoucí Sampino. "Tento případ je ukázkou arogance a namyšlenosti, kterou celebrity rozhodně nešetří. Myslí si, že jim celý svět padne k nohám. Ale to se šeredně mýlí," podotkl.

Popová diva si nechala své přímořské sídlo zrekonstruovat loni v létě s tím, že letos dojde pouze na dodělávky. Vložila do přestavby rekordní sumu peněz. "Podle našich důvěrných informací si vyžádala koupě domu, včetně zařízení a jeho kompletní rekonstrukce a znovuvybavení, sumu přesahující 25 miliónů dolarů," řekl jeden z pracovníků firmy, která prováděla část stavebních prací.

"Takový obnos - a na bezpečnost nikdo nehleděl. Přesně tak se nehledělo ani na nějaké papírování. To bylo každému ukradené. A když jsem se ohradil, tak mě Cher osobně na hodinu vyrazila," říká Sampino. Přesto ale nelituje, že vše oznámil příslušným orgánům. Po zpěvačce také žádá veřejnou omluvu a odškodné ve výši jeden a půl miliónu dolarů za urážku na cti. Té se měla světová diva dopustit hanlivou větou adresovanou právě Sampinovi při jeho odchodu ze zaměstnání.

"Zpěvačka rozhodně nehodlala nikoho urazit. Pouze chtěla panu Sampinovi vrátit jeho nespravedlivou narážku ohledně nedodržování pracovních předpisů a neevidování účetních dokumentů. Není si vědoma ničeho špatného, o čem by měla vypovídat," interpretovala názor Cher její tisková mluvčí Liza Rosenbergová.