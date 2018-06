Ruský miliardář v Praze vdával dceru. Na svatbě zpíval Robbie Williams

Co je to burleska? Burleska se může vztahovat k literárním i divadelním útvarům, ale my máme na mysli hudebně dramatické představení, které má původ v Anglii v 19.století. Zpočátku zahrnovala zejména parodie slavných děl a umělců ztvárněné spoře oděnými ženami. Tanec a zpěv se prolínaly s vyprávěním historek a vtipů, některá díla měla ucelený děj. Velkou roli hrály již tehdy nákladné kulisy a kostýmy a bylo běžné, že ženy vystupovaly v mužských rolích a naopak. Velké oblibě se burleska těšila např. ve viktoriánské Anglii nebo Americe na přelomu 19. a 20. století. S klesajícími obraty ve třicátých letech 20. století najímaly kabarety stále levnější dívky s méně dovednostmi a chudším šatníkem. Burleska tehdy zanikla a nahradil ji přímočařejší, sexuálnější a lacinější striptýz. Nyní burleska zažívá po celém světě renesanci, mezi nejznámější představitelky patří Dita von Teese.