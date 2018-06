Luxusní síť obchodů bojkotuje oblečení Trumpové. Můžou za to aktivistky

Luxusní obchodní dům Nordstrom potvrdil, že produkty Ivanky Trumpové v nové sezoně nebude nabízet. Klientky si prý věci Trumpovy dcery nepřejí.

„Každý rok nahradíme asi deset procent a obměníme sortiment stejným množstvím nových značek. V tomto případě jsme se na základě prodejnosti značky rozhodli nenakoupit ji už pro další sezonu,“ uvedl mluvčí společnosti Nordstrom v rozhovoru pro Business Insider.

Mluvčí podnikatelky Ivanky Trumpové odmítl případ komentovat.

Za sníženým zájmem o její produkty stojí mimo jiné aktivistky z hnutí Grab Your Wallet (Chňapni za svou peněženku), které začaly hromadně bojkotovat oblečení Trumpové.

Hnutí založila Shannon Coutlerová kvůli výrokům Donalda Trumpa z roku 2005. Tehdy devětapadesátiletý byznysmen na nahrávce mimo jiné prohlašuje, že jako „hvězdě“ mu ženy prostě neříkají ne. „Na nic nečekám a rovnou je políbím. Když jsi hvězda, nechají tě, můžeš si dělat, co chceš. Sáhnout jim do rozkroku (mírně řečeno, anglicky doslova - Grab them by pussy - pozn. red.). Cokoli,“ řekl Donald Trump.

Kvůli kampani Grab Your Wallet přestali prodávat Trumpovou také v Shoes.com a Bellacor. Webová stránka Neiman Marcus bez udání důvodu stáhla ze své nabídky šperky a doplňky od Ivanky Trumpové.