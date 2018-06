Luxus znamená pohodlí

Úpletové sukně nesmějí v dámském šatníku chybět stejně tak jako jednoduché tubové šaty a dlouhé sako.

K němu neodmyslitelně patří pohodlí. To se skloňuje doslova ve všech pádech, od střihů až po používané materiály a jejich snadnou údržbu. Najednou lze prát hedvábí i vlnu, po vyprání není nutné oblečení ani příliš žehlit. Výrobci ve Velké Británii si s údržbou vlněných oděvů dokázali poradit tak, že jejich produkty určené pro síť Marks-Spencer s označením Machine Washable byly Radou pro design výrobků v rámci akce Propagace britské inovace odměněny titulem »Výrobek roku 2000«. Lze je totiž prát v pračce, což bylo dříve nemyslitelné. Komfort nošení ovlivňují samozřejmě i střihy, což je vidět zejména na neodmyslitelné součásti podzimního šatníku, kterou jsou dlouhé úzké sukně. Nemusíte v nich však klopýtat jako Japonka v tradičním kimonu, protože vedle elastanových vláken pomáhají pohodlnému nošení dostatečně vysoké rozparky, šikmo střižené látky a časté používání pletenin či žerzejových materiálů. Praktickým prvkem jsou sportovní detaily jako zipy či nakládané kapsy. Pohodlí vycházejí vstříc i různá řešení výstřihů, mezi něž patří třeba módní »turtle neck« neboli zvýšený průkrčník. »V plášti či saku vás i bez šály ochrání před nepříjemným větrem, ale na rozdíl od klasického roláku se v něm budete dobře cítit i v přetopené kanceláři nebo autě,« říká Jitka Pešová z firmy Steilmann. To, že nová móda respektuje potřebu člověka pohybovat se v chladných ulicích, ale také v teple kanceláří či obchodů, je jasně vidět i u další důležité součásti podzimního a zimního šatníku. Tou jsou tubové šaty, doplněné ovšem dlouhým sakem, které je možné v případě potřeby snadno odložit na ramínko. K nejžádanějším typům proto patří jednoduché tubové šaty bez rukávů, které byly dříve typické jen pro letní sezonu. Pro řadu žen zůstávají samozřejmě základem šatníku kalhoty. Ty patří i k nastávající sezoně. Záleží jen na každé ženě, které zvolí: zda úzce střižené strečové kalhoty, nebo typ s rovným střihem a měkkou siluetou. Pro odvážnější nositelky jsou zajímavé i kalhoty rozšířené do tvaru flétny, u nich je ovšem dobré zachovat určitou kritičnost vůči vlastní postavě. K šatům, sukním či kalhotám se pak nosí elegantní dámské pláště, ale často také krátké pohodlné kabátky, které jsou protiváhou pánským autokabátkům, jež se začaly prosazovat především v Itálii.