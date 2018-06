Luxus ve Varech: Bartoška v drahém obleku, Verešová v originálu

Prezident festivalu Jiří Bartoška se zřejmě rozhodl udělat v rámci jubilejního ročníku výraznou změnu. A to nejen ve vizáži, ale také ve stylu. Možná po vzoru festivalu v Cannes a hollywoodských hvězd zahájil další ročník v obleku světové značky a v plnovousu. V obojím vypadal vskutku impozantně.

Nový pár Mareš přijel do Varů s novou milenkou, oblékl ji do šatů za 80 tisíc

Andrea Verešová se letos slavnostního ceremoniálu nezúčastnila, i když ji to velmi mrzelo. Do poslední chvíle se ještě doma věnovala svým dětem, do lázeňského města je totiž tentokrát nepřivezla. "Nechtěli jsme je brát s sebou v tom třicetistupňovém vedru," vysvětlila. "Přijela k nám i druhá babička a děti mohou být na zahradě a u bazénu, kde jim nic nechybí. Sice jsem moc chtěla být u samotného začátku, jezdím na festival pravidelně, ale nestíhali jsme to."

V hotelu s celou rodinou prý počítali, v pokoji už byly připraveny dvě dětské postýlky. Není ale vyloučeno, že se brzy zaplní. "Po neděli se má trochu ochladit, tak sem děti možná přivezeme. Buď na střídačku Vanessku a pak Daníka, nebo obě najednou. Do té doby za nimi ale budeme denně jezdit, máme to z Varů do Přeštic padesát minut."

Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem

Verešová, která minulý týden oslavila v pražském vyhlášeném podniku třicetiny a na oslavě jí zazpíval Michal David, zaplnila zatím pokoj svojí garderobou. "Mám s sebou několikery šaty od českých i zahraničních návrhářů," prozradila. Na party v hotelu Pupp přišla v originálním modelu od Beaty Rajské, s níž se tady také potkala. Během festivalového veselí, kdy ji čeká ještě několik společenských povinností, nebude mít s výběrem exkluzivních modelů problém.

Úvodní večer filmových Varů si nenechal ujít ani prezident Václav Klaus s manželkou Livií

Ozdobou prvního večírku festivalu byla také Eliška Balzerová, Vanda Hybnerová s manželem Sašou Rašilovem a dvěma dcerkami, Jana Švandová, Marta Issová nebo Jana Doleželová. Nechyběl samozřejmě ani prezident Václav Klaus s manželkou.