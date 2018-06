Luxus Plesu v Opeře stírala demonstrace, hvězdou byla Chaplinová

Ples v Opeře 2012 moderátor: Marek Eben motiv: Rudolf II. a kvetoucí renesance 17. století hvězda večera: Kiera Chaplinová vstupenky: 2000 - 7000 Kč co bylo k vidění a slyšení: Paso doble v podání Evy Krejčířové a Michala Kostovčíka, vystoupení Dagmar Peckové, Kids Republic, taneční vystoupení DekkaDancers, kejklíři na dvoře Rudolfa II. pochoutky: menu připravilo 12 šéfkuchařů, pochoutky servírovalo 60 číšníků, na občerstvení spotřebovali 700 kilogramů surovin co se podávalo: kachní prsíčka, hovězí jazyk, karotková polévka, grilovaný candát, srnčí medailonky, beránčí maso, tarte tatin s jablky a fíky se skořicovou zmrzlinou tombola: ceny v celkové hodnotě 800 tisíc korun, mezi kterými byl autorský model od Beaty Rajské, půlroční zapůjčení Audi A1 sportback či předplatné do Státní opery