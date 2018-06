Lux odletěl do USA na transplantaci kostní dřeně

Po transplantaci má být Lux asi pět měsíců hospitalizován v USA, pak by ještě nějakou dobu měl být s americkým pracovištěm v blízkém kontaktu. "V té době by měl bydlet přímo v areálu kliniky, jehož součástí jsou i byty pro pacienty a jejich rodiny," upřesnila jeho asistentka Eva Rolečková. Délka Luxova pobytu na klinice bude záviset na průběhu léčby, od kterého se odvine rovněž její cena.

Léčení bývalého předsedy KDU-ČSL hradí dílem Všeobecná zdravotní pojišťovna, částečně Josef Lux sám a část nákladů bude uhrazena také z "Konta L", veřejné sbírky vyhlášené KDU-ČSL.

Manželka Věra s ním v USA zůstane do konce léčení, dcera Veronika, která umí dobře anglicky, by se měla vrátit zhruba za dva týdny. Oběma hradí Lux pobyt v Americe ze svých soukromých prostředků.

Na letiště se s Luxem kromě Rolečkové přišlo v neděli rozloučit několik nejbližších přátel. Bývalý šéf lidovců odletěl spolu s manželkou a dcerou krátce po osmé hodině ráno linkou British Airways do Londýna, odkud pokračuje už přímo do Seattlu. Před odletem Lux poděkoval všem lidem, kteří projevovali zájem o jeho zdraví a v dopisech či telefonátech mu přáli úspěšnou léčbu.



Lux si splnil dvě přání

Lux ještě před odletem prozradil, že si splnil dvě životní přání. "Vždycky jsem chtěl velký stůl, kam by se pohodlně vešla celá rodina, a krb. Stavební úpravy v domě mi dovolily tyto sny realizovat," uvedl v rozhovoru pro ČTK.



"Až to zvládnu, chci pomáhat lidem postiženým leukémií. Přál bych si, aby Konto L zůstalo symbolem i pro ně," prozrazuje málo ze svých plánů do budoucnosti. Velkou posilou v nemoci je pro něj nejen podpora rodiny, ale i solidarita cizích lidí. "Po ohlášení mé nemoci se do registru dárců kostní dřeně přihlásilo hodně lidí. Od lékařů z IKEM vím, že řada z nich se již stala potencionálními dárci. Kdyby to byl jediný výsledek, měl by smysl," řekl Lux.



Poslední chvíle před odletem trávil s rodinou. "Musíme přece oslavit všechny podzimní svátky a narozeniny," vysvětlil Lux a dodal, že se sejdou jen nejbližší příbuzní. "Naposled, když se sešla téměř celá rodina na platinové svatbě mých prarodičů, nás bylo přes sto."