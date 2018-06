Lutovská u Jana Krause: S přítelem bojujeme kvůli bydlení

Hned v úvodu Jan Kraus pětadvacetiletou Missku pěkně potrápil, když po ní chtěl, aby mu vysvětlila rozdíl mezi Českou Miss a Miss České republiky. Lutovská se během vysvětlovaní pěkně zapotila, Krausovi však při jeho dotazu, zda se jí celé to dělení nezdá příliš složité, nezůstala nic dlužná. "Jak se to vezme, většina lidí to chápe," skórovala s úsměvem Lutovská.

V rozhovoru došla řeč i na Lutovské partnera a missí nemoc, kdy dívky, které vyhrají v soutěžích krásy opouštějí své stálé partnery kvůli zajištěnějším mužům. Podle Lutovské ale její přítel strach z toho, že by ho opustila, nemá. "Já myslím, že je imunní. Jsme spolu strašnou řádku let, takže ví, co ode mě může čekat a ví, že já jsem věrný člověk a tohle u mě nehrozí. Já jsem o sobě úplně přesvědčená, protože si jdu za věcmi ráda sama a nechci být na někom závislá právě proto, že má peníze," tvrdila Česká Miss.

Lutovská také přiznala, že je opatrná a na peníze a obrací každou korunu. "Neříkám, že neutrácím, ale uvažuju a hodně si to rozmýšlím," prozradila Česká Miss. Vzápětí ale dodala, že u oblečení dělá výjimku. "Jsem ženská, to musím, to je výjimka. Samozřejmě krásné věci můžete mít i levnější, takže nenakupuju v Pařížské ulici," uvedla věci na pravou míru.

Modelka má už naplánovanou budoucnost a přesně ví, co by chtěla, až skončí její roční kralování. "Pak bych chtěla mít dvě děti," vypálila Lutovská bez rozmýšlení. "Samozřejmě nejdřív to bude kluk a po třech letech to bude holčička," vtipkovala. Blonďatá Miss má evidentně jasno, i co se týče profesní kariéry. "Nejdřív děti a potom bych chtěla pracovat v nějaké produkční agentuře, abych nebyla daleko od toho, co dělám teď," plánovala Lutovská. Jediné, v čem ještě stále nejsou s přítelem za jedno, je jejich budoucí domov. "S přítelem trošku bojujeme, protože on je anti-pražák a já bych zase chtěla být v Praze kvůli pracovním možnostem. V Třeboni nevím, jestli bych jako modelka uspěla, možná tak, že bych si došla na náměstí a zpátky v podpatcích. Ale vztah je o kompromisech, takže budeme muset hledat kompromis," řekla Lutovská na závěr.