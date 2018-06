Lutovská si dala ekologickou procházku, maratonský běh by nezvládla

"Byla jsem na maratonský běh pozvaná, takže jsem se ho ráda zúčastnila. Samozřejmě jsem neběžela celou trasu, absolvovala jsem pouze takzvanou ekologickou procházku, která byla dlouhá dva kilometry, takže nic náročného," usmívala se Lutovská.

Letošní Česká Miss sice sportovce, kteří běželi celý maratonský běh, obdivuje, sama by se však zlákat nenechala a rozhodně nemá v plánu běžet příští rok celou trasu, která má něco málo přes čtyřicet kilometrů. "Určitě nepoběžím. Dozvěděla jsem se, že někteří běžci běželi až dvacet kilometrů v hodině, to bych stihla možná tak na kole," smála se Lutovská. "Dozvěděla jsem se ale, že je tu i trasa pro in-line brusle, která má 6,5 kilometru, takže uvažuju, že tu bych příští rok zkusila," dodala modelka.

Půvabná blondýnka si zatím stále užívá výhod, které jí poskytla soutěž Česká Miss. Nedávno převzala šek na padesát tisíc korun, které zčásti hodlá utratit za boty a kabelky a zčásti šetřit, aby měla nějakou jistotu. Největší radost jí ale udělalo převzetí bytu v pražských Holešovicích, do kterého se zamilovala natolik, že přemýšlí o jeho odkoupení, až jí vyprší roční smlouva, kdy může byt užívat zdarma. V bytě jí chybí pouze přítel Radovan, se kterým už několik let udržuje vztah na dálku. "Bohužel, já s tím nic neudělám, on má práci v Třeboni, já jsem tady. Samozřejmě kdykoliv bude mít čas, tak přijede a už se těšíme, až si sem přivezeme gril a budeme grilovat na terase," prozradila Lutovská.