Lutovská: Lovit mezi hokejisty a fotbalisty se nechystám

On-line rozhovor Odpovědi Ivety Lutovské čtěte ZDE

Jak už to u modelek bývá, vždy se najde někdo, kdo pochybuje, že jejich souměrná štíhlá postava nemá nic společného s anorexií nebo bulimií. Ivetě zřejmě podbné spekulace nehrozí, protože se sama počítá mezi ´ženské´ modelky a nemá s tím nejmenší problém.

"Nikdy jsem žádnou dietu nedržela, to si raději dojdu zacvičit. Patřím na přehlídkách do skupiny "ženských" modelek a vůbec mi to nevadí. Jsem štíhlá díky dispozicím po rodičích, ale určitě nemám podváhu. Nelíbí se mi, když dívky, které jsou na první pohled štíhlé, řeší svoji váhu a drží diety," prozradila nová Česká Miss.



První česká vicemiss Tereza Budková (vlevo), Česká Miss 2009 Iveta Lutovská a druhá česká vicemiss Zina Šťovíčková

Na skok Iveta Lutovská bude hostem čtvrtečního pořadu Na skok. iDNES.tv ho premiérově uvede v 11 hodin.

Iveta nebere jako překážku ani to, že oproti jiným účastnicím a finalistkám Miss je ve svých pětadvaceti letech přece jen o něco starší.

"Myslím si, že to není o věku, ale o tom, co přesně dívka chce v životě dosáhnout a jak k tomu přistupovat. Z vlastní zkušenosti vím, že v osmnácti letech jsem ještě neměla ani ponětí, co bych chtěla do budoucna dělat a jakou cestou se dát. Je to ale hodně individuální a nejde všeobecně říci, že mají vyhrávat starší dívky," říká Lutovská.

Iveta během finálového večera České Miss prokázala, že patří mezi dívky, kterým nebyla nadělena jen krása, ale i rozum. Vyvrátila tak alespoň částečně pověry o hloupých blondýnkách. "Ne na všechny blondýnky sedí vtipy, které se o nich říkají... Ale někdy je fajn, že se na to svou barvu vlasů můžu vymluvit," vtipkuje zelenooká blondýnka.

Iveta Lutovská vystudovala obchodní podnikání a management na vysoké škole. Po ukončení kariéry modelky by chtěla pracovat v produkční firmě či v P.R. managementu.