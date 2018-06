Lutovská letí do Keni, bude asistovat u porodu

"Myslela jsem, že budu pomáhat při základním ošetření pacientů, bylo mi ale řečeno, že bych mohla třeba i asistovat u porodu. To nevím, jestli bych zvládla," bojí se královna krásy, která cestu do Keni nepodnikne poprvé. "V Keni jsem byla už na soustředění České Miss. To bylo ale něco úplně jiného. Teď jedu do jedné z nejchudších oblastí s naprosto odlišným posláním," říká patronka zmíněného zdravotnického střediska.

"Už mám za sebou očkování na všechny nemoci, které v této oblasti hrozí. Obavy mám ale hlavně z toho, jak všechno zvládnu po emoční stránce," strachuje se kráska. "Určitě to pro mě bude silný zážitek," dodává. Cílem Ivetiny cesty by mělo být zviditelnění humanitární společnosti ADRA, které by mohlo usnadnit následné shánění finančních sponzorů.

Současná královna krásy bude mít hodně rozmanité léto. Kromě pobytu v Keni, kam odcestuje 24. června, jí čeká také účast na Miss Universe na Bahamách. "Už mám za sebou několik soutěží krásy, tahle ale bude rozhodně organizačně nejnáročnější a časově nejdelší. Jsem zvědavá, jak si to užiji," říká Iveta, které v současné době trochu polevuje pracovní vytížení, jež následovalo po vítězství v České Miss.

"Práce mám ale stále dost. Jsem moc spokojená," přiznává v rozhovoru pro Revue iDNES.cz, který se uskutečnil na brněnském výstavišti u příležitosti Autosalonu 2009. "Auta mám moc ráda, tak jsem tu nemohla chybět," směje se Iveta. "Byla jsem jednou z porotkyní soutěže LADY CAR. Spolu s Ivou Kubelkovou, Zlatou Adamovskou a dalšími ženami jsme vybíraly z vystavovaných kousků ten nejideálnější vůz pro ženy," prozrazuje.