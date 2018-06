Lustig bude v Praze doprovázet Bushe

Arnošt Lustig při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.

Statisícová záloha je fuč a s Gottem ani řádka. Prý to Lustiga nebaví, protože se mu "zpěv" zlatého slavíka nezdá být upřímným.Literární klasik nicméně spíše nestíhá. Nedávno dokončil svou mnohastránkovou autobiografii vytvořenou s novinářem a přítelem z mládí Františkem Cingrem. Kniha je to úspěšná a žádá si dotisk. Ale ejhle: spisovatel se nepohodl s nakladatelkou a ta dotisk bojkotuje. Zdá se, že bude v této branži jedinou na světě, která svou nelibost vyjadřuje tak paradoxním způsobem. Ale takové trucování nemůže mít dlouhé trvání.Pobavit se... I v tomhle ohledu je třeba se postarat o amerického prezidenta, který bude v Praze trávit delší čas kvůli pražskému summitu NATO. Takže v pohotovosti budou nejen odstřelovači zvláštních jednotek, ale nabitý program bude mít i průvodce (v nadsázce bavič) manželů Bushových. Bývalý český velvyslanec Saša Vondra tímto úkolem pověřil právě Arnošta Lustiga. Mohl sázet na to, že bývalý vězeň z Buchenwaldu, bývalý idealista v KSČ a úspěšný emigrant si dovede poradit s každou situací. Přesvědčil o tom i v americkém dokumentu Bojovník. Vypráví tu, jak před popravou hrál s odsouzenými vězni fotbal s hadrovým míčem a za branku jim sloužily dva dráty s elektrickým napětím. Esesák, který u toho byl, měl zkažený celý den. Lustig v dokumentu mimo jiné říká: "Člověk se nenarodí kvůli tomu, aby pořád bojoval, ale aby měl zajímavý a co možná nejpohodlnější život."Lze se jen dohadovat, zda Lustig poveze "první pár světa" do Terezína, nebo s Bushovými usedne v legendární pražské hospodě U Zlatého tygra. Ale je hezká představa, kdyby tak amerického prezidenta nepřímo přesvědčil, že válku s Irákem nikdo nechce, protože lidé chtějí žít především tak, aby si mohli užívat.