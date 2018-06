Z rychlé akce si pamatuje jen ostrou bolest hlavy. Když procitl, chyběly v obchodě jen dvě krabičky kondomů.

Vešli do obchodu poměrně nenápadně. Jeden z útočníků vzal plechovku energetického nápoje a praštil jí prodejce do hlavy tak, že na chvíli ztratil vědomí. Jiný ze zlodějů rychle popadl kondomy a všichni tři naskočili do auta a ujeli.

"Podařilo se zajistit vozidlo, ale stále pátráme po trojici pachatelů," potvrdil mluvčí policie.