Lunetici se načas uchýlili do ústraní

Lunetic teď zmizel z médií - je to záměr?

Aleš : "Ano, je to tak. A je to přirozený, vydali jsme na podzim desku, její propagace trvala určitou dobu, jak na koncertech, tak v rádiích a televizích. Teď je takovej čas uklidit se do ústraní. Není vlastně ani o čem mluvit, protože nic novýho není. Pomalu připravujeme turné na červen."

To znamená, že je v plánu nová deska. Bude jiná?

Aleš : "Určitě, ať už muzikálně, nebo i jako lidi… stárneme. Ale je to furt Lunetic."

Co říkáte na výsledky udílení cen Akademie populární hudby?

Aleš : "Výsledky mě docela potěšily."

Vašek: " Já jsem spokojenej s Bártou, protože jako zpěvák je nejlepší. Monkey Business si to taky zasloužili."

Aleš: "Ale ta show byla k smíchu, zase jako každej rok. No, akademici jsou k smíchu - tak bych to řekl. A Monkey Business - super. Akorát jsem nepochopil - dostali skupinu roku, což mi nevadí, ale ten postup, jak se k tomu dopracovali, byl zajímavej…"

Nebylo vám to trošku líto, když Akademie rozdávala ceny - bez vás?

Vašek: "Ani ne, akademici nemají rádi naši hudbu, pro nás je furt víc ten Českej slavík, kterej je vod lidí a hlasy dávají fanoušci. Tady to dává nějaká Akademie - lidi, kteří si zvolili sami sebe…"

Co říkáte na kapely A Tak, Ha-Ha a jiné, které vás kopírují?

Aleš: "Je to přirozený a muselo to přijít. A my jsme taky nebyli první na světě a kopírovali jsme zahraniční kapely. Když se nějakej nanuk prodává, tak se těch nanuků prostě udělá víc… A je to dobrý, mladý kapely se snaží a my se tím pádem musíme snažit taky. Třeba Ha-ha... To tak trochu vidím nás na začátku - byli jsme plni elánu, usměvaví a lítali jsme a bylo to strašně happy. ´Ataci´ zase dobře tancujou a mají to takový namakaný, pracujou a dřou. Kaamo a 4 *you, to už je kalkul a je to vidět."

Jak se zdá, vaše fanynky poněkud zestárly…

Vašek: "No, v poslední době jsme si toho taky všimli, fanynky zestárly a ´zhezkly´. Je to příjemný, dřív na nás moc kluci nechodili a teď přijdou se svejma holkama. My jsme si zažili takovej ten boom, kterej byl úplně úžasnej.To už dlouho nikdo takhle nezažije…"