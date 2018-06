Lunetic nekončí, vzkazuje David Škach

"Dali jsme jim šanci, ale teď to rozjedeme. Nechystáme se je ale zničit, protože konkurence je zdravá. Zájem médií působí trochu i na psychiku, takže jsme si museli odpočinout," řekl David.

Martin ho doplnil: "V popředí byli jiní proto, aby se všichni vystřídali v médiích. Nejdřív byl Chaozz, Natalia Orerio, pak Pokémoni… Pořád se to střídá. Je to konzumní byznys, spotřební materiál, jako třeba mlíko. Jednou je jahodový, podruhý banánový. I naši spotřebitelé si museli dát pauzu."

Na koncertě v pražské Brumlovce minulý čtvrtek zpíval Lunetic živě. V repertoáru trochu přitvrdil. "Na živým koncertě je to trošku jiné. Hrají tam hudebníci, kteří někdy přihodí jiný tón. Možná se to zdá jenom proto, že tam jsou rockový kytary. Když si ale člověk poslechne CD, tak je to vždy pop," odpověděl Vašek.