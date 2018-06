Lunetic jako otcové: Lehký a Jelínek mají syny, Škach ještě čeká

"Mám krásného syna, který mi dělá samou radost, byť to bylo ze začátku těžší. Teď je naštěstí ve věku, kdy s ním začíná být sranda a strašně rád povídá. Jsem maximálně šťastný a doufám, že to takhle vydrží," řekl na kameru iDNES.cz Václav Jelínek, který s manželkou Marcelou vychovává téměř tříletého Václava.

"Léta jsem si přál rodinu, dokonce ještě dřív, než jsem svou ženu potkal. Jsem rodinný typ, navíc jsem z velké rodiny, takže ta touha po dětech byla vždycky. Chtěl jsem tři děti, ale po tom prvním jsem to přehodnotil, protože to byla fuška. Žena už chce druhý, tak uvidíme," uvedl zase Aleš Lehký, pyšný otec téměř čtyřletého Adama, kterého vychovává s manželkou Janou.

"Žijeme v Háji, mám malý domeček, pracuju a snažím se být s rodinou. Hlavně první tři roky jsem byl s malým hodně, aby to žena měla trochu lehčí a celkově se snažím žít takový klidnější život."

Podobně mluví i David Škach, který na rodinu teprve čeká. "Mám sice životní partnerku, ale na dítě není ještě správný čas, musím počkat," krčí smířeně rameny Škach, který si prý i po letech působení v showbyznysu dokázal od něj udržet odstup. "Vždycky mě to spíš míjelo, jsem introvert," dodal.

LUNETIC JAKO OTCOVÉ: Aleš Lehký se synem Adamem

Lehký i Jelínek si našli manželky z okruhu lidí, kteří Lunetic nikdy příliš nemuseli. Pochopení přišlo až časem. "Manželka naše fanynka nebyla, dokonce nás ani moc nemusela. Bylo to těžké přemlouvání. Musel jsem i klečet a poprosit, jestli se mnou vůbec půjde na panáka. Tam se to naštěstí zvrtlo a začali jsme se vídat," zavzpomínal na začátky love story Jelínek.

Skupina nyní působí ve třech, nedávno se od ní odtrhl Martin Kocián, který se v minulosti přiznal k užívání drog. Pro Lunetic se toho prý moc nezměnilo. "Je pravda, že s Martinem to bylo vždycky trochu těžší. Jednou fungoval, jednou nefungoval. Navíc jsme už moc dospělí na to, abychom se pořád dohadovali. Takhle je to pro všechny příjemnější," míní Vašek.

LUNETIC JAKO OTCOVÉ: Václav Jelínek se synem Václavem

"Jsme teď v dobré kondici, hlavně koncertně, protože máme výbornou kapelu. Písničky fungují, máme i nové, které jsme vydali před dvěma lety na desce Na vlnách. Ale co bude dál, to se uvidí. Jsme spíš v takové fázi hledací. Někdo chce nový singl, někdo novou desku, takže se momentálně domlouváme a hledáme cestu," doplnil Aleš.

Pravdou zůstává, že Lunetic udělal v devadesátých letech viditelný zářez do populární hudby, byť národ dělil na dvě skupiny. Legendární je především písnička Máma, kterou kapela bude hrát zřejmě do konce svého života.

"Já bych ji na svém pohřbu nechtěl slyšet," směje se Vašek Jelínek. "Ale je to něco jako u Nedvědů. Oni hrajou Stánky, my Mámu. Už jsem se to snažil i bojkotovat, ale lidi ji vždycky chtěj. Dělám to tak, že začnu zpívat a oni si ji pak dozpívají sami."