Lumír Olšovský odložil svatbu s přítelem Pavlem

"Daně jsem sice podle splátkového kalendáře už srovnal, ale hypotéka se musí platit dál a je hubené léto. Tak musíme počkat," vysvětlil čtyřiatřicetiletý Olšovský důvody a hned doplnil, že jejich vztah s Pavlem i tak nemá chybu.

"Jsme spolu stále. Nic se nemění, kdybychom do toho chtěli opravdu jít v září, už bychom museli rozesílat pozvánky. A to bychom nezvládli," přiznal herec, kterého diváci znají ze seriálů Pojišťovna štěstí a Letiště. Kromě toho hraje v muzikálech Limonádový Joe či Jack Rozparovač.

Jako nejpřijatelnější termín tak připadá v úvahu předvánoční čas a pak bude na řadě možná i nějaká zajímavá svatební cesta. Vše ale záleží na finančních možnostech.

Lumír je na jevišti i před kamerou jako doma a dovede se na prknech divadla pěkně odvázat. Ve skutečnosti je prý ale stydlivý a středem pozornosti rozhodně být nemusí.

"Jezdím třeba na koloběžce, abych se vyhnul zácpám, ale nic jiného za tím skutečně není. Nerad na sebe upozorňuju, vždycky, když mě něco takového začne lákat, třeba nějaký výjimečný účes, tak mě napadne, že si lidi řeknou, ten blbec už neví, co by pro popularitu udělal. A radši zůstanu dál takový, jaký jsem," odůvodnil svůj postoj. "Nemám ani žádný piercing, nenosím náušnice ani nemám tetování. Nemůžu si pomoct, ale připadá mi to takové - trochu špinavé."