Míša vztah slepovat nechce, takhle jí to vyhovuje, říká Rosol

Tenista v rozhovoru pro isport.blesk.cz prozradil, že se snažili s Michaelou vztah udržet, ale bohužel zjistili, že chce každý jít úplně jinou cestou.

„Zkoušeli jsme jeden o druhého pečovat, ale postupem času byly zájmy trochu jiné. Neříkám, že z mé strany, ale spíš... Když si každý žije ve vztahu svůj život, nemůže to fungovat. Já měl hodně práce, když jsem se vracel domů, tak jsem byl rád a šťastný, ale doma jsem žádnou podporu nedostal,“ svěřil se. Naznačil tak, že on nebyl tím, kdo chtěl zprvu vztah ukončit.

Zda se k sobě s manželkou nakonec kvůli synovi vrátí, je teď opravdu ve hvězdách. Tenista se totiž chce soustředit především na sportovní kariéru. Ta vzhledem k okolnostem nebyla nijak valná a Rosol se chce opět dostat do formy.

„Teď tomu dávám hodně času. Jestli to bude měsíc, půl roku, rok nebo i víc... Nechávám to běžet. V hlavně mám tenisovou kariéru, ta je krátká. Je přede mnou pár let, tak se snažím pro to dělat všechno. Byl bych rád, kdybych se neobjevoval v bulváru v tomto světle, ale aby se o mně psalo jako o úspěšném sportovci,“ pokračoval Lukáš.

Obává se však, že i kdyby se snažil sebevíc, jeho manželka o slepení vztahu nebude mít zájem. „Za sebe říkám, že Míša spíš nechce. Podle mě jí to takhle vyhovuje. Je mi to líto vůči malému, ale respektuju to a je to její rozhodnutí. Kdybych to rval přes koleno, bylo by to horší pro všechny,“ dodal.

Moderátorka a tenista se vzali v létě 2015 na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. Za svědky jim šli zpěvačka Monika Absolonová a herec Petr Rychlý. Zasnoubili se už v roce 2013, ale svatbu odsunuli kvůli těhotenství. Moderátorka řekla, že svatba pro ni už není tak důležitá, ale do sňatku vstoupí hlavně kvůli synovi Andrému.