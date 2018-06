U porodu syna chci být. Doufám, že neomdlím, věří Lukáš Rosol

„Určitě chci být u porodu. Sice tam nebudu asi moc nápomocný, ale alespoň ta psychická podpora bude určitě velká a zkusím to vydržet, aniž bych omdlel,“ prohlásil budoucí tatínek.

Na miminko se spolu s partnerkou moc těší. Oba jsou připraveni na to, že nová životní role jim změní život.

„Hlavně to bude na Míše, protože já sem tam budu muset jezdit na turnaje. Ale pokusím se být hodně doma a pomáhat jí, jak jen budu moct,“ prozradil Rosol.

„Více než radost asi převládá respekt a trošičku strach a obavy. Mám pocit, že se víc těší chlapi, což je můj táta a Lukáš, než já a moje máma. My to asi bereme spíš z toho ženského hlediska, že máme trošičku strach, jestli všechno dobře dopadne a jestli to zvládneme. Ale já doufám, že jo,“ dodala nastávající maminka.

Na příchod miminka jsou už dobře připraveni, třeba oblečení mají spoustu.

„Něco jsem nakoupil v Americe, i když jsem ještě neznal pohlaví. Je toho opravdu hodně,“ řekl Rosol.

Až syn vyroste, chce ho vést k více sportům, ne jenom k tenisu. Rodinka se rozhodně nebude nudit. To podle Ochotské nejde už ani teď.

„Občas nestíhám. Lukáš má hodně energie. Já jsem občas ráda, když zůstanu doma. On si odjede a já můžu načerpat energii, abych mu zase stačila. S ním se člověk prostě nenudí,“ prohlásila s tím, že díky partnerovi si začala víc užívat rodinný život.

Těhotná Míša Ochotská

„Spíš jsem vždycky měla na prvním místě práci a osobní vztahy jsem tak trošičku házela na druhou kolej, protože mě bavilo pracovat. Moderovala jsem, furt jsem byla na nějakých akcích a to mě naplňovalo. On mi ukázal, že osobní, rodinný život má kouzlo. Vzdala jsem se pro někoho práce snů a začali jsme spolu cestovat a ukázal mi celý svět a místa, kam se třeba člověk ani nedostane. Nelituji jediného okamžiku.“

A jak tenista zvládá nápor bulváru, který se kolem jeho partnerky neustále točí?

„Jde mimo mě. Nevěnuji tomu pozornost, nečtu si ty články. Kdybych si to musel pročítat a komentovat to, musel bych se z toho zbláznit. Soustředím se na svoji práci a nebudu to ani do budoucna měnit,“ dodal.