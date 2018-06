Lukáš Pollert se chce vrátit na vodu

"Je hotová maketa, na který by se dalo už jezdit, ale od prosince jsem tam nebyl. To mě láká, protože to je fakt loď úplně naruby, opačně prohnutá, paluba dole, dno nahoře…" odhalil Lukáš své tajemství.

Nápad je starý asi čtyři roky, ale na realizaci dosud nebyl čas. Letos před létem by ale Lukáš rád loď položil na vodu. Chce poznat, jestli jeho loď bude skutečně lepší než ty, na kterých se běžně jezdí. "Mohlo by to bejt lepší. Celé to má dost reálný základ, ale je těžký to vysvětlit, to bych to musel nakreslit, protože je to dost složitý… Všechno je jinak, ta loď má mít větší nosnost, jinde položený těžiště, měla by se líp ovládat. Kdyby se to osvědčilo, tak by se možná dělaly lodě jinak," představuje dnes již bývalý slalomář svou možná revoluční novinku.

Chuť vyzkoušet ji v ostrém závodě a vrátit se tak doopravdy ovšem popírá a neměl ji prý ani v minulosti, když ještě aktivně závodil: "To není tak jednoduchý, na to si člověk musí zvyknout a to chce čas, možná hodně času."