Místo první pusy jsem dostal bonbon, přiznal Lukáš Pavlásek

„To bylo na horách, ve Špindlu. Já jsem sem jezdil od mala. V takové boudičce, bylo mi tenkrát asi sedm let, tam jsem si přišel pro první pusu za jednou holčičkou. Teda ona byla starší, chodila na gymnázium a už nebyla holčička. Přišel jsem tam za ní, jakože jsem chtěl pusu, a ona mi řekla, že co to chlapečku je? A dala mi místo toho bonbon. Takže tenkrát jsem loudil a dopadlo to takhle,“ řekl Pavlásek.

Herec, který se objeví v komedii Vojty Kotka Padesátka, která se natáčela ve Špindlerově Mlýně, přiznal, že na velkou lásku ještě čeká.

„Něco si vyhlídnu. Zatím přijel pán na tom skútru. Teďka jede rolba. To také nechci. Přišel jsem se sem poohlídnout. Zažít nějakou velkou lásku na horách dneska. Jsem tady na natáčení na dvě hodiny, je příležitost,“ řekl a hned zhodnotil své vyhlídky.

„Snažil bych se oslnit stejnou fintou jako tenkrát v té boudičce. Říkal jsem, že bych chtěl pusinku a ona mi dala ten bonbonek. Ale bojím se, že dostanu ten bonbonek.“

Recesistovi Pavláskovi nevadí, že je sám. „Odmala jsem samostatný, sám. Každý člověk je sám. To nevíte? To je známá věc, filozofická pravda. Narodíte se sám a zemřete sám. Neustále jste sám,“ dodal.