Lukáš Langmajer zkolaboval, na kapačkách strávil dva dny

"Tělo si řeklo stop a vypovědělo mi službu. Bylo mi hodně mizerně, zvracel jsem a měl střevní potíže. Nebralo to konce a já skončil v nemocnici na kapačkách. Tam to naštěstí už rychle ustoupilo. Tělo asi zjistilo, že je konečně klid a může si vydechnout. Vyčistilo se a začalo se regenerovat," říká už zdravý herec, který hraje od svých třinácti let v divadle, ale proslavil se až rolí podvodníka ve filmu Bobule. - Více o filmu v našem pořadu Na skok

Poslední dobou to prý s prací přeháněl. "Neumím říkat ne," přiznává a v tom je podle něj jeho největší problém. Teď situaci přehodnotil. "Nebudu už dělat krávoviny, nebudu se hnát všude možně a budu s lidma, se kterýma je mi v tu dobu dobře."

Nevyšel mu vztah

Lukáš Langmajer se navíc pár dní před kolapsem rozešel se svou přítelkyní. Chodil s ní čtyři roky a před rokem plánovali svatbu. "Chtěl jsem se oženit a mít děti, všechno je ale jinak," říká s trpkým úsměvem.

Momentálně je volný, ale jeden závazek přece jen má - dogu Bublinu. Vzal si ji před čtyřmi lety z útulku a teď, kdy ji už nemůže dát na hlídání ke své expřítelkyni, ji vozí všude s sebou.