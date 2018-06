Po porodu jsem si udržel váhu, žertoval Langmajer o otcovství

Lukáš Langmajer se dobře připravil na obvyklé otázky, které celebrity dostávají po narození dítěte.

"Naštěstí jsem si po porodu udržel svou váhu a neměl jsem problém se vrátit do původních tvarů. Co se týče fyzična, není to tak zlé, jen jsem v obličeji strhanější z nevyspání," řekl Langmajer, který byl i s rodinou hostem otevření nového obchodu s kosmetikou.

Syn je ještě malý, ale pro herce je už parťákem. "Když jsme spolu celý den, což se tedy stane zřídka, tak už si užíváme jako páni kluci," připomněl Langmajer film na motivy dobrodružství Toma Sawyera.

Sám nejvíc z dětství vzpomíná na svého dědu, s nímž měl skvělý vztah a doufá, že to tak bude mít i Mikuláš.

"Byl bych strašně rád, kdyby měl podobně fajn dědu, jako jsem měl já, ale to já neovlivním, to se musí snažit děda. Má jen jednoho, druhého jsem dosud neviděl," prozradil Langmajer.