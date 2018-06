Lukáš Langmajer: Otec neumí chválit a mně to v životě chybělo

„Můj otec neumí chválit, takže mi to v životě strašně chybělo a snižuje to moje sebevědomí. Je to strašně poznat v tom, co dělám nebo jak s lidmi jednám,“ prozradil Langmajer.

„Takže se snažím strašně chválit svého syna, protože vím, jak je to důležité. Je důležité si uvědomit to zrcadlo, kterým rodič je a neustále si s postupem věku říkat, že to, co mi vadilo na mých rodičích, nechci dělat já,“ dodal.

Od začátku roku Lukáš Langmajer zkoušel v divadle, ale už o víkendu ho čeká jiné vystoupení - pojede Valašskou rallye. „Strašně se na to těším, jako malý kluk,“ říká herec. „Letošní sezóna je pro mě třetí v roli profesionála a první ve stáji mistra republiky v rallye Jaromíra Tomaštíka,“ prozrazuje Langmajer, který má za sebou několik jarních tréninků.

Ve stáji už startoval například zpěvák Daniel Landa, nadále v ní startuje zpěvačka Olga Lounová, herec David Suchařípa a mnoho dalších. Po boku Langmajera bude sedět nejprve sám Tomaštík, v dalších závodech legenda motosportu Pavel Ryšánek.

„Tento rok pojedu celý pohár jednodenních závodů a úplně poprvé i vícedenních soutěží jako jsou Jihomoravské Hustopeče nebo legendární Barum rally ve Zlíně, která je největší soutěží v České republice. Hodlám letět krajinou s bílými klouby na rukou a oroseným čelem, budu koukat dopředu, řadit, zavčasu brzdit, jezdit bokem a dveřmi napřed a křičet v extázi, kterou to u mě vyvolává, jen si na to vzpomenu,“ podotýká s nadsázkou Langmajer.