Lukáš Langmajer: Na začátku kariéry to dřelo, napodoboval jsem bratra

„Na začátku mé kariéry to skutečně dřelo, ale snažil jsem se Jirku tak dokonale napodobit, že jsem skvěle vypiloval i jeho hlas. Navíc dnes už s tím jménem umím pracovat,“ řekl v žertu Lukáš Langmajer, který prý pro sebe dokáže vyhandlovat i lepší cenu.

Na nedostatek práce si momentálně rozhodně nestěžuje. „Naštěstí asi můj projev a zjev filmaře oslovuje a poslední dobou mám dost práce nejen v divadle, ale i v televizi,“ pochvaluje si.

Herec přiznal, že mu v práci hodně pomáhají i kostýmy. „Rozhodně se musím cítit na place či v divadle dobře. Třeba jsem jednou hrál na otáčivém hledišti medvěda, a to zrovna nebyl můj šálek kávy. Měl jsem z toho kožichu nepříjemný pocit,“ zavzpomínal na neobvyklý kostým.

Co se týče civilního oblečení, nemá moc rád módní výstřelky, ale na oblečení si celkem potrpí. „Snažím se, abych se ve věcech cítil dobře a slušně to na mně vypadalo, ale zase nechci vypadat jako buzna. Občas je to těžký, protože v obchodech se poslední dobou rozmohlo upnuté oblečení,“ vysvětluje.

„My Češi jsme strašně při zemi, třeba Francouzům to moc sluší. Jejich vkus se mi opravdu líbí. Něco hodně odvázaného bych asi nevyzkoušel. Myslím si, že na tohle už koule nemám,“ přiznává.

Pokud však chodí po obchodech, raději nakupuje manželce Lucii a synovi Mikulášovi. „S manželkou jsme spolu asi třiadvacet let, tak si rozumíme i ve vkusu v oblékání. Mě hlavně baví, když můžu dělat radost. Lucka už i ví, co ode mě může očekávat, proto ji ničím nemůžu šokovat,“ dodal Langmajer.