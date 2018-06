Lukáš Langmajer: Málem jsem byl automechanik

„Snažil jsem se s rodiči, že by ze mě mohlo být ještě něco jiného. Třeba automechanik, nebo podnikatel, ale co jsem mohl, to jsem podělal, tak to teď zkouším dělat takhle,“ říká Langmajer.

Kromě rolí v celé trilogii Babovřesky nebo v seriálech Vinaři a Sanitka hraje Lukáš Langmajer divadlo. Účinkuje v divadlech U Hasičů, Broadway, Palace, Artur a dalších. „Já jsem měl sen, že chci hrát, že chci dělat divadlo, že chci dělat ten kumšt a to se víceméně plní,“ říká.

Jeho popularita stoupá a Lukáš Langmajer se stále více ukazuje na stránkách bulvárních deníků. Zájem médií zvládá obstojně. „Pořád jsem stejně přirozený, jen jsem starší a třeba v některých věcech zkušenější. Ale nebudu se přetvařovat, budu mluvit pořád upřímně, budu tím ty lidi pravděpodobně s**t, věci budou trvat o něco dýl, ale o to budou asi hodnotnější,“ dodává.