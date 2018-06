LÁSKA POD LUPOU: Lukáš Langmajer poprvé odhalil sebe i svou rodinu

MÍSTO A DOBA PRVNÍHO SETKÁNÍ

Lukáš: Naše první setkání narežírovala moje žena do kavárny nedaleko své práce. Dělal jsem tam rozhovor s Darkem Šmídem do přílohy jednoho z deníků, kde ona pracovala jako produkční. Přišla se mi tam ukázat a bylo mi více než jasné, že ví co chce. Seděl jsem zády ke dveřím, tedy jsem si jí nevšiml hned. Blond vlasy, šedé džíny, podpatky, výrazné linky očí a nezbytný telefon. Byl to začátek úžasné hry.

Lucie: V kavárně jednoho vydavatelství v polovině roku 2008. Seděl v rohu u stolu s mým kolegou Darkem.

ČÍM MNE OKOUZLIL/A

Lukáš: Byla neskutečně přitažlivá, drze se mnou koketovala po telefonu a čekala. Její oči jsou oči šelmy. Její zadeček, jak sama zmiňuje, je luxusní. Noc, kterou jsme spolu prožili, si doteď pamatuji. Byt v Nuslích, kde žila společně se spolubydlící, a její černá postel, černý gauč a masáž zad.

Lucie: Svým sebevědomým projevem, byl nedotknutelný a mě to tak strašně přitahovalo, jeden jediný pohled, a byla jsem si jistá, že ho musím líbat, objímat a držet v náruči.

ČÍM MNE VŽDY DOSTANE

Lukáš: Ve víru denního života si možná člověk vždy nevšimne, ale když mám chvilku, cestou odněkud někam, musím říct, že mě moje žena dostává stále. Posouváme se v životě od stanice ke stanici a tím, že jedeme ve vlaku spolu, je to dost silné kafe. Je to úžasný.

Lucie: Když mi řekne, že jsem úžasná.

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Lukáš: Zdá se, že náš společný život nemá mnoho hluchých míst, neb říct jen jednu věc, ať naše rozchody, Anglie, stěhování, svatba, narození syna, by nebylo fér pro tu druhou.

Lucie: Narození našeho syna Mikuláše, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Luky byl u mě od začátku porodu až do konce. Rodila jsem více než 24 hodin a díky němu jsem se cítila tak moc silná.

CO NÁS NEJVÍCE SPOJUJE

Lukáš: My jsme natolik rozdílní, že se dá říct, že jsme v tom našli zalíbení. Ovšem pokud přejdeme životem, věkem daný patos lásky k sobě a našemu synovi, jsme neoblomní v lásce ke svým maminkám.

Lucie: Po narození syna je to složité, většinou vše směřuje k němu. Tudíž s největší pravděpodobností i v tomto případě, nás nejvíce spojuje láska k synovi a láska k sobě.

LÁSKA POD LUPOU: Lukáš a Lucie Langmajerovi

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Lukáš: Žárlivost se dostavuje ve chvíli, kdy si uvědomím, že si stejně jako mě mohla vzít Pištu Hufnágla a chodit okolo mě s nosem nahoru a na rtech mít, že si o mě neopře ani kolo. To kolo jí samozřejmě koupil Pišta.

Lucie: Zpočátku jsem žárlivost řešila docela dost, nu což, je spousta krásných a mladých hereček. Ale po čase, kdy jsem Lukyho poznala více, nebyl důvod žárlit.

KDY MNE NEJVÍCE PŘEKVAPIL

Lucie: Když jsem zjistila, že kromě praní, žehlení, vaření a uklízení mi zvládne upéct krásný voňavý koláč. To se musím přiznat, že mě hodně překvapil.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Lukáš: Jo to tak. Tohle jsme si mezi sebou ještě nevyříkali, tedy se mi do toho úplně nechce. Ovšem jako mimořádně namyšlený a do sebe zahleděný muž přecházím s naprostou noblesou všechny poklesky mé perfektní a v žádném případě tvrdohlavé ženy.

Lucie: Neumím nic přecházet taktně, jsem absolutně netaktní a veškeré zlozvyky komentuji. Je jich dost.

JAK NÁS VIDÍM ZA PÁR LET

Lukáš: Za pár let nás vidím dost rozmazaně, pokud si konečně nedojdu k očnímu a nenechám si předepsat brýle. Pokud to úspěšně udělám a dostanu skromné popelníky, zahledím se do dáli a budu doufat, že to co tam uvidím se bude líbit jak ženě mé, tak synovi, psovi a želvě Anastázii.

Lucie: Já jen doufám, že za pár let budeme spolu a budeme spokojení a šťastní a stále tu budeme jeden pro druhého.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Lukáš: Moje žena aktuálně žije představou ideálních Vánoc. Doma napečeno, uvařeno, uklizeno. Stromeček jako od Lady, venku jako na Floridě, v oknech ozdoby a za okny slunce. V televizi pohádky a šťastný úsměv našeho Mikuláše až poprvé uvidí stromeček a pod ním dárečky, které budou hlavně pro něj. My se spolu budeme usmívat a ona ho bude fotit a plakat dojetím.

Lucie: Před necelým rokem se mu podařilo splnit si svůj dětský sen. Začal jezdit rallye. Toto téma je probíráno každý den, ze všech stran, ze všech úhlů a ještě víc. Rallye se mu stala láskou a milenkou a já ji tiše trpím.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Lukáš: Možná bude v lahvi, která pluje po Papeži, nebo vepsán do knihy, která čeká na své vydání, nebo v očích, které tě s láskou pozorují. Hledej, ať ten den není nudnej.

Lucie: Jsi má rodina, miluju tě.