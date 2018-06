Langmajer: Chtěl bych už pracovat na druhém miminku, manželka je proti

"Jsem ochoten jít do 'výroby' miminka, ale manželka o tom nechce ani slyšet. Měla hrozně těžký porod, celý den trpěla a nakonec musel malý ven stejně císařským řezem," prozradil Lukáš Langmajer, známý z filmů Babovřesky, Okresní přebor, Muži v naději, 2 Bobule či seriálů Základka a Sanitka 2.

Hercův život se momentálně točí hlavně kolem ročního syna Mikuláše.

"Sleduju synka bedlivě a tuším, že bude výjimečný. A bude závodník. Z vlastní zkušenosti vím, že je lepší 'nasekat' děti hned za sebou. My jsme s bráchou a ségrou od sebe o dost let a to už bylo něco jiného," dodal.

Langmajer má k dětem pozitivní vztah, což dokázal i na finále soutěže pro děti z dětských domovů Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. Vítězům jedné z kategorií předával medaile. Sedmého ročníku této charitativní akce se zúčastnilo na 350 dětí z 16 dětských domovů a herec dorazil i s manželkou a malým synkem.