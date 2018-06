Jsem sám a nikoho nehledám, říká herec Lukáš Hejlík

Lukáše Hejlíka jsme natočili v nezvyklé roli kosmonauta. V pražském planetáriu moderoval představení projektu Axe Apollo Space Academy, v rámci něhož může kdokoli vyhrát cestu do vesmíru.

Sám Hejlík jako téměř každý malý kluk snil o tom, že se stane kosmonautem. Teď už ho to ale pustilo a vlastně by se ani o unikátní výhru, kterou nabízí výrobce pánských parfémů, neucházel.

"Rád koukám na hvězdy a třeba u moře se mi to líbí. Ale asi bych nezvládl tenhle let, protože to je strašně nahoru a dolu a já nesnáším turbulence, natož takový fofr. Já ani nedávám na poutích centrifugy. Svého adrenalinu mám dost a spíš si přeji, aby ho bylo méně," řekl Hejlík.

Adrenalin má především pracovní. Kromě hraní v seriálu Ordinace v růžové zahradě moderuje, účastní se různých pořadů a hlavně se stará o svůj projekt Listování, kde připravuje další velké turné s Robertem Fulghumem a jinými zahraničními spisovateli (více o Listování čtěte zde).

Tomáš Sedláček s projektem LiStOVáNi ve Varšavě Lukáš Hejlík na dovolené s bývalou přítelkyní Anežkou

Na nějakou stálou partnerku tak v jeho životě moc času nezbývá. Od rozchodu s přítelkyní Anežkou si užívá svobodného života a nehodlá to měnit. "V tom, že jsem sám, bych rád pokračoval. Partnerku nehledám," říká dívčí idol.