Lukáš Hejlík: Jaký je sex s Hanychovou? Asi dobrej!

Hejlík se s Hanychovou sešel už ve filmu Crash Road, kde s ní měl mít intimní scénu. "Nakonec jsme se dotkli jen prstama," říká. V Ošklivce ale došli dál, i když z toho diváci nic neměli. "Jak to tak ve filmech bývá, těsně před je zatmívačka. Ani my dva jsme z toho ale nic neměli. Takže jestli mám odpovědět na to, jaký je s ní sex, můžu se jen domnívat, že asi dobrej," říká s úsměvem Hejlík, jenž se zúčastnil party seriálu Ošklivka Katka v pražském Havana clubu, která oslavovala dvě stě dní natáčení.

Líp ji rozhodně poznal mimo postel a neřekl by, že je taková divoška a ranařka, jak se o ní říká. "Zase tak dobře ji neznám, ale můžu říct, že dovede být určitě taky nervózní a plachá. A člověk si s ní může v klidu popovídat, což se mi povedlo a nedostal jsem při tom žádnou ránu."



Agáta Hanychová

V seriálu Primy je osmadvacetiletý Hejlík sice za svůdníka, v životě už má ale rošťačení za sebou a teď je spořádaným a věrným manželem a otcem. S manželkou Veronikou, která se brzy v Ošklivce Katce objeví v roli zdravotní sestry, a patnáctiměsíční dcerou Klárkou vede podle svých slov bio život.

"Vysnili jsme si s manželkou život na usedlosti, kterou jsme našli nedaleko Brna, a jíme, co si vypěstujeme a vyrobíme. Takže máme vlastní zeleninu, hodně jíme kozí sýr a tvaroh, z masa je to jehněčí, máme totiž vlastní ovce. Jiní se snažíme být i ve výchově naší dcery. Uznáváme třeba takzvanou bezplenkovou metodu, která je bezvadná. Dítě od narození chodí samozřejmě za naší pomoci na nočník a reaguje na signály. A když někam jedeme? To pak použijeme látkové pleny," líčí Hejlík.