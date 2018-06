Znovu se hledám, naznačuje Lukáš Hejlík životní změny

"Televize si vás škatulkují, takže teď mám kvůli Nově stopku na Primě, pro kterou jsem dělal dosud. Býval jsem "ten krasavec z Primy" a teď holky z VIP zpráv, s kterými jsem se celkem kamarádil, přede mnou sklápí zrak. Tak mě to trošku mrzí," postěžoval si Hejlík, který se naposledy na Primě objevil v seriálu Základka. Ten ale pro nezájem diváků skončil.

"Já práci na Nově vzal i kvůli tomu, abych se trochu vyvázal z primácké škatulky. Proč ale nikdo neřeší, že jsem hrál v Terapii na HBO? Byl bych rád, kdybych se jako seriálový herec dostal i do filmu. Kdyby lidi opustili představu, že je někdo jen televizní herec," říká.

Z první řady seriálu Terapie: Lukáš Hejlík jako voják Igor

Zbavit se chce i další škatulky, farmáře. To, že má v Říčkách u Brna statek, je s ním spojené stejně jako jeho seriálové role.

"Už mě štve, že mě mají lidi za farmáře. Přehodnocuji to, uvažuji, že se ovcí zbavím. Budu si brát jen jehňata, která dám na podzim zase pryč, abych měl maso a aby vyžírala trávu. Ale už mě nebaví, jak mě pořád chodí fotit, jak vidlemi píchám do umělého hnoje, přitom tam mám ten pravý, se kterým opravdu potřebuju něco udělat," směje se Hejlík.

Do Říček se dostane jen občas, převážně natáčí v Praze, k tomu jezdí po celé republice se svým projektem Listování, který nyní oslaví už desáté výročí. Navíc má dceru, na kterou se snaží každý měsíc udělat si týdenní volno.

"Mě baví ten život na třetiny: deset dnů s Listováním, deset dnů v Praze, deset dnů v Říčkách. Ale je to život jen pro mě. Málokdo to se mnou může sdílet. Což je i důvod toho, proč se znovu hledám," naznačil Hejlík problémy ve vztahu.

Na starosti s láskou teď ale nemá čas myslet. Plně ho zaměstnávají oslavy Listování, které proběhnou 25. listopadu v Brně, pak v Praze, Budějovicích a Bratislavě.

Zakladatelé Listování Lukáš Hejlík a Pavel Oubram Tomáš Sedláček s projektem Listování ve Varšavě

V Praze musel na 26. listopadu dokonce přidat představení navíc, protože bylo divadlo Minor brzy vyprodané.

Scénické čtení, které rozjel před deseti lety se spolužáky Pavlem Oubramem a Věrou Hollou si našlo už tisíce diváků po celé republice. Hejlík uznává, že tomu prospívá i jeho popularita ze seriálů a neváhá ji využít.

Lukáš Hejlík a Věra Hollá listují knihou Léto s Káťou

"Listování je moje srdcovka a své popularity raději využiju k jeho propagaci, než abych dělal, že to k tomu nepatří," říká.

"Když jsem účinkoval v Ošklivce Katce, publikum nám to osvěžilo tak o 20 nových diváků. Věřím, že teď to nebude o moc víc. Lidé mě z Ordinace znají, chtějí si se mnou psát na Facebooku, ale že by byli ochotni jít do divadla, to úplně ne. Rozhodně to nejsou ty masy, které mě kontaktují na netu. Tito diváci by třeba šli jen na mě a já ve všech Listováních nehraju. To už se stává i teď, ale i přes počáteční zklamání, že tam nejsem, odcházejí spokojeni a vrací se znovu," dodává herec.