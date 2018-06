VIDEO: Lukáš Hejlík prozradil jméno syna, bude to Vojtěch

„Prásknu na mou manželku Veroniku, že vybrala jméno Vojta a pak řekla: Líbí se ti, že? A bylo to. Ale naštěstí se mi líbí,“ říká Hejlík, který žije hlavně svým projektem scénických čtení Listování.

K četbě povede i syna. „Na chalupě jsme teď přistavovali dvě místnosti a je tam nový dětský pokoj a jsou tam zabudované dvě knihovny,“ pochlubil se.

Vojtovi hodlá číst stejné knížky, které měla ráda jeho prvorozená dcera Klára. „Budu na něj aplikovat knížky jako Adam a koleno, Můj medvěd Flóra, tedy věci, které Klárka měla ráda a já si je rád připomenu, protože to už je osm let,“ plánuje herec, který přijel do Karlových Varů na festival se zavázanou rukou a přiznal, že málem přišel o prst během zabijačky.

„Máme jehňata a nedávno jsme měli zabijačku, a když jsem řezníkovi asistoval u porcování hrudního koše, na což je potřeba velký sekáček, tak mě prostě švihnul. Neuletěl mi úplně palec, ale částečně jo a šili mi to v brněnské nemocnici,“ popsal Hejlík.

S manželkou Veronikou žije částečně v Říčkách u Brna, kde měli i svatbu (více čtěte zde) a v Praze. „Líbí se mi ta rozmanitost. Verunka to dává, sdílí se mnou dva domovy a za to jsem rád. Ono je to totiž dost náročné,“ dodává Hejlík.