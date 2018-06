Luděk Sobota zahrnuje manželku láskou

Dvojice má prý manželství prakticky bez hádek. "Někdy se ale trochu pohádáme. Viď…" pohlédl herec na svou choť, která trefně dodala: "Jo, aby se neřeklo. Jinak bychom byli takový protivný pár."

Evidentně bylo vidět, že chlap musí mít u Sobotových poslední slovo, a tak Luděk řekl: "Asi bychom nebyli normální, kdybychom se nehádali, a určitě by nám to všichni záviděli."

Na přímou otázku, co jim na sobě navzájem vadí, pohotově reagoval jako první pán domu. "Manželce na mně určitě vadí, že jsem nepořádný. Já to vím, nic se s tím už nedá dělat."

Adriena mu ale vzápětí oponovala. "S tím jsem se už smířila. Spíš mě víc štve, že se neustále vracíme domů, když někam odcházíme. Je to problém. Máme psa a zabezpečovací zařízení. Pak to vždycky ve chvatu zapomeneme vypnout a jezdí k nám tudíž na signál policie," prozradila Vlasáková.

Že by platilo okřídlené - kdo nemá v hlavě, má v nohách? "No, to je přesně můj případ," zasmál se Sobota.