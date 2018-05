„Když drží zdraví, což musím u sebe zaťukat, tak není co řešit. Mám ještě řadu plánů, takže oslavu jsem si s kamarády a rodinou užil, a teď se opět zapojím do pracovního procesu,“ sdělil s úsměvem Luděk Sobota.

Do Semaforu za ním přijeli Milan Drobný, Jiří Krampol, Miluška Voborníková, Petr Jablonský, Světlana Nálepková, Viktor Sodoma a samozřejmě i principál divadla Jiří Suchý. Oba pánové s akčností sobě vlastní také okamžitě kuli pikle do budoucna.

„Domluvili jsme se, že sté narozeniny budu slavit opět tady v tomto kulturním stánku. Bylo natřískáno, atmosféra skvělá, takže proč měnit místo. Pan Suchý slíbil, že uspořádat podobný mejdan nebude problém a pokud mu to čas dovolí, rád se, jako tentokrát, zúčastní. A to mu bude v roce 2043, na kdy připadne moje stovka, už požehnaných 112 let. Tak už teď se těším, že si to náležitě užiju,“ v dobrém rozmaru informoval oslavenec.

Celá party se v divadle protáhla skoro do půlnoci, ovšem tím nic neskončilo, jak prozradila hercova manželka.

„Odebrali jsme se domů, ovšem Luděk po oslavném náporu skončil uondán v posteli, takže jsem ho uložila, zazpívala ukolébavku a za chvilku usnul spánkem spravedlivých. No a my, tedy já, syn Ládík s přítelkyní Týnou jsme jeho narozeniny ještě nějakou chvíli důstojně oslavovali,“ prozradila Adriana Sobotová.