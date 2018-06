Lucka Vondráčková má účes na kuře

FOTOGRAFIE ZDE

Pro deník MF DNES zas jako důvod ke změně uvedla: "Je léto. Chodím pořád plavat a tohle je prostě řešení. Jenom zatřepu hlavou a je to. A taky se s tím skvěle tancuje," říká.

Líbí se i na ulici. "Jeden Amík se mě nedávno na ulici ptal, jestli náhodou není moje máma herečka Meg Ryanová. Že prý máme stejnou chůzi, ale koukal přitom na vlasy. Je to sranda, ale já teď veškerou energii posílám do nové desky. A tak se do zrcadla moc nekoukám a zpívám," řekla iDNES Lucie.

Z kuloárů je jasné, že změna souvisí s novou deskou, s níž co nevidět chce na trh.

Vondráčková nedávno promovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, odpočívá, ale nezahálí. "Teď jde zrovna do kin Můj auťák Brouk a připadá mi, že by se tyhle "kuře" vlasy hodily i Lindsey Lohanovou, která hrála hlavní postavu. Je to taky jedna taková do sportu zblázněná holka," líčí herečka a zpěvačka postavu, kterou dabovala.

Pochvaluje si také práci na postsynchronech k filmu Last Holiday. "Byli jsme ve studiu v Praze a paralelně s námi nás sledovaly čtyři internet linky on line v LA, New Yorku a nevím kde všude. Je perfektní, že nemusíte nikam cestovat a přitom se domluvíte. My měli podvečer, oni ráno, jediný rozdíl."