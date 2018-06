Lucka Vondráčková křtila už pošesté

15:43 , aktualizováno 15:43

Texty od mámy, hudba od táty, talent po tetě. Dnes už není těžké uhodnout o koho jde. Dvacetiletá Lucka Vondráčková, která za dobu, co se pohybuje před kamerou dospěla do krásné ženy, natočila už šesté album. To poslední pokřtila včera v malé hospůdce Osmička na Vinohradech. Její hudba se mění společně s ní. Z marmelády je teď vážná, divoká a svůdná Manon.