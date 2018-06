Lucka Váchová: Vladko je moc fajn člověk

Na lyžích se předvedl i Emil Zajac.

Zato čerstvé vítězky soutěže Česká miss se proháněly na nafukovacích kolech ve Snowttoubingu.

Já se opět raději držela svého hesla : "Hlavně bacha na nohy," takže jsem sjížděla pěkně pomalu a opatrně. Kdyby se mi totiž něco stalo, byl by to asi velký problém, protože večer mě čekalo moderování koncertu.

Mým parťákem byl Petr Vojnar, který vsadil na jistotu a dovádění na sněhu vynechal raději úplně.

Poprvé naživo jsem se tu potkala s vítězem první řady reality show VyVolení Vladkem Dobrovodským. Musím říct, že mě překvapilo, jak fajn člověk to je. Do Vrchlabí samozřejmě dorazil se svým přítelem Robertem a po koncertu zavítali spolu s ostatními do místního baru.

Po dlouhé době jsem ve společnosti potkala zpěváka Standu Dolínka. Momentálně připravuje CD, tak tráví většinu svého času v nahrávacím studiu.

Koncert trval tři hodiny. Zazpíval Filip Jankovič, Klára Zaňková, Ester Ládová, Alice Springs a další. Všechny novoty jsme probrali s Petrem, Sašou a Emilem z VyVolených, Karlem, Petrem, Sylvou, Evou, Lenou a Filipem z BigBrotheru a s misskami Míšou Wostlovou, Bárou Kolářovou, Renatou Langmannovou a Mirkou Košťanovou.

Diváky i pořadatele asi nejvíc překvapil příjezd ministra kultury Vítězslava Jandáka.

Program sledovaly také děti z dětských domovů, ústavů a stacionářů z Královehradeckého kraje. Celý výtěžek z koncertu hvězd putoval do dětského domova ve Vrchlabí.

Myslím, že to byla povedená akce. Tak ahoj, zase se ozvu. Někdy. příště. :-)