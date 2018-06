Lucka Váchová: Svlékaly jsme se ve tmě

FOTOGRAFIE ZDE

Módní přehlídku značky STYX a oficiální uvedení vůně AXE moderoval Leoš Mareš, který do Meccy dorazil ve svém naleštěném Ferrari.

Ve Styxovém spodním prádle a plavečkách se na mole, kromě mě, promenádovala také Edita Hortová

Byla to hodně vtipná přehlídka, protože hned na začátku se vypnula hlavní světla a po zbytek show byla v zákulisí doslova tma jak v pytli. A zkuste se ve tmě šestkrát převléci do neznámých věcí....

Editu si na rautu odchytil bývalý automobilový závodník Tomáš Vavřinec a nabídl jí místo v porotě při volbě druhé Miss Motosport. Ona přikývla, tak se tam Edit setkáme!

Hvězda seriálu Pojišťovna štěstí, Nikol Štíbrová, přijela se svými kamarády z Rakovníka. Dozvěděla jsem se, že se všichni znají strašně dlouho a jejich první společnou zábavou bylo stavění báboviček na pískovišti. Celý večer se od sebe nehnuli ani na krok a bylo vidět, že jsou opravdu nerozlučná čtyřka.

Miss Renata Langmannová dorazila opět se svými kamarádkami, vícemisskami Bárou a Mirkou. Velkou část večera se ale věnovala u baru fitness trenérovi Mírovi Ciprovi. Samozřejmě se jednalo jen o přátelský rozhovor - to můžu dosvědčit :-). Renata má už pět let stálého přítele a tvrdí, že je vítězství v miss nerozdělí. To říkaly všechny, ale držím ti palce, ať vám to vydrží!

Moderátorka a herečka Eva Aichmajerová vyvedla do společnosti maminku Irenu, aby jí seznámila se svými kamarády. Paní Irena byla nejvíce nadšená z Aliho Amiriho. Prý je to velký sympaťák. S tím s vámi souhlasím!

S Editou jsme tento večírek opouštěly před půlnocí, ale zábava prý trvala do ranních hodin…