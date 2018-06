Borhyovou v Televizních novinách nahradí Kristina Kloubková

Kloubková byla pro vedení jasnou volbou, protože má zkušenosti s moderováním Poledních, Odpoledních a Ranních Televizních novin i z relace Snídaně s Novou.

Povýšení ji těší, i když je zřejmě jen dočasné. "Jsem velmi potěšena, že budu zastupovat Lucku po dobu její mateřské dovolené. Je to pro mě splnění snu a obrovská výzva, beru to velice zodpovědně a pevně věřím, že budu nejen pro diváky, ale hlavně pro Reye dobrou partnerkou, o kterou se bude moci opřít,“ sdělila k nástupu do hlavní zpravodajské relace Kloubková.

Lucie Borhyová brzy porodí dítě sporťákovi Michalu Hrdličkovi.

"Za celý tým Televizních novin přeji Lucii hodně zdraví a krásných společných chvil s oběma svými dětmi a celou rodinou. Děkuji jí za spolupráci, která trvá už více než patnáct let a věřím, že po brzkém návratu z mateřské dovolené se s Lucií budeme my i diváci setkávat několik dalších let," dodává ke změně Martin Švehlák, ředitel zpravodajství a sportu skupiny Nova.

Podívejte se, jak v roce 1999 Borhyová a Koranteng poprvé společně moderovali: