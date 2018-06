Lucii Bílou počůrala koza

Zpěvačka Lucie Bílá se po delší době ukázala ve společnosti a mezi kamarády se rozplývala radostí. „Všechny zase moc ráda vidím, ale co s tou kozou budu dělat?“ zděsila se Bílá nad živým dárkem, protože dostala od svého vydavatele bílé kůzle. „Máme pětačtyřicetikilového psa, takže společně určitě být nemohou,“ přemýšlela zpěvačka, koho by tak kozou obdarovala.

Bílá se letos chystá vrhnout opět naplno do práce. „Je toho dost, budu zpívat, také připravujeme nový muzikál a už teď vím, že příští rok v lednu budu na koncertním turné v Austrálii,“ prozradila plány do budoucna. A jak při tomto vytížení odpočívá? „Na motorku se bojím, takže s Vaškem nejezdím, ale když tak nad tím přemýšlím, možná bych mohla chodit na procházky s mým novým kozlíkem,“ smála se Lucie.

Jirásková s kozou na jevišti ještě nestála

Hlavní kmotrou zpěvaččiny knihy byla herečka Jiřina Jirásková. „Lucinko, mě je to vždycky strašně líto. Můžu to lít trochu vedle?“ zeptala se Jirásková, když měla knížku polít šampaňským. Nakonec se však odvázala a neváhala ji pokropit celým obsahem své sklenice.

A aby toho nebylo málo, přišlo na řadu kůzle, které se chtělo zrovna „vyvenčit“, a tak ho nenapadlo nic lepšího, než „pokropit“ přímo Luciinu knihu. „A máte to. Cítím se mezi vámi skvěle, Lucinku mám ráda a s kozou jsem na jevišti nikdy nebyla,“ řekla Jirásková, která se tak ujistila, že i ji mohou potkávat stále nové věci.

Pawlowská: Nejsem nebezpečná

Kromě dalších hostů Lucie Bílé, mezi kterými nechyběla ani věrná autorská dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová, byla na místě činu i Halina Pawlowská. Pohodlně se usadila do křesla a dlouhou dobu rozprávěla s Petrem Hapkou. „Sedí se mi tu skvěle. Musím trochu odpočívat, ještě mě čeká večer jedna akce,“ řekla Pawlovská, která ještě nedávno chodila o berlích po svém zranění, kdy nešťastně vystupovala z taxíku.

Na kus řeči se zastavila i Iva Hütnerová, se kterou se chystá na dovolenou do New Yorku. „Ivo počkej, já nemám vízum! Předělávali mi pas, takže si to musím znovu vyřídit,“ prohlásila Pawlowská. Předpokládá, že to nebude problém. „Necítím se být pro USA jakkoliv nebezpečná,“ dodala s úsměvem Halina.