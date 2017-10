V těhotenství jsem pila červené, prozradila herečka Lucie Zedníčková

Herečka má s bývalým manželem Vítkem Pokorným (46) dceru Amélii (11) a syna Mikuláše (19). „Mě na červené víno vlastně navedl můj porodník, když jsem byla těhotná. Já jsem celý život chudokrevná, a protože on je takový přírodní a fajn chlap, tak jsem se ho ptala, jestli mám jíst takový ty těhotenský prášky. A on mi řekl, že vůbec ne a doporučil mi dvě deci červeného na doplnění červených krvinek,“ prozradila Lucie Zedníčková.

„Já mu na to řekla: Vždyť jsem těhotná! A on: Tak si to rozdělte do celého dne,“ dodala herečka známá například ze snímku Kouř nebo seriálu Saturnin.

Lucie Zedníčková si prý nyní víno nejvíc vychutnává během domácích prací. „Červené víno je zdravé. A někde jsem četla, že také snižuje onemocnění rakovinou. Navíc mi chutná. A nejvíc ho miluju k žehlení,“ dodává maminka dvou dětí a k dobru přidává jednu vtipnou příhodu z cesty na dovolenou.

„Čekal mě dvanáctihodinový let a já jsem hned na začátku dostala od letušek jako dárek láhev červeného vína. Jenže jsem do ní bohužel drkla a všechno jsem si vylila do klína, takže jsem dvanáct hodin letěla naložená v červeným víně,“ doplnila Lucie Zedníčková, kterou můžete aktuálně vidět v seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo v Divadle Dialog v Plzni.