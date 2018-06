Zedníčková: I kdyby na chleba nebylo, k moři se jet musí

Pamatujete si, co vám rodiče četli za knížky?

To si pamatuju úplně přesně. Byly to pohádky, kterých jsem měla plnou knihovnu. Moje babička mě ve čtvrtek za hezkého počasí brávala na procházku a cílem bylo knihkupectví. Všechny knížky pak zdědily mé děti. Třeba Pipi dlouhou punčochu má dcera Amálka nejraději, stejně jako já.

Byla jste jako dítě velká čtenářka?

Byla, možná právě díky babičce jsem v první třídě už plynule četla a hrozně mě to bavilo. Jenže za mého mládí byla jiná doba, nebyly počítače. Dnes tomu je jinak. Mně naštěstí láska ke knížkám zůstala dodnes.

Aktuálně jste se stala kmotrou pohádky Soví příběh. Jak vy jste na tom se zvířaty?

Já jsem vždycky vyrůstala se psem, protože jsem ukecala rodiče. Mimo to byl v pokojíčku i křeček a kočka, prostě klasika. Prvního psa jsem dostala ve čtvrté třídě na konci školního roku za samé jedničky. A od té doby už je vždy pejsek v naší rodině. Zvíře rodinu o něco obohatí, především děti mají pocit nějaké zodpovědnosti. Měli jsme i ptáka, korelu a teď uvažuji o andulce, ale řeším, kde by byla, protože mi vadí klec. Jinak psa máme zlatého retrívra.

Lucie Zedníčková s přítelem Jaroslavem Matějkou

Měli jste i vlkodava, že?

To byl ještě syn malinký a měl pocit, že pejsek je to, na co se kouká nahoru. Na co koukal dolů, dělal čiči, protože si myslel, že to už je kočka. Aktuálně je u nás velké přání. Dcera Amálka mi každou chvilku říká, že chce chodit na koně a že by chtěla koně. Chodí totiž na tancování s Kordulou Stropnickou a oni mají poníka. Já osobně mám z koní respekt a jízdu na nich si nedokážu užít. My jsme na DAMU měli povinný kurz jízdy na koních a vždycky jsem byla ve střehu, a když se pode mnou ten kůň splašil, tak jsem byla v háji.

Za chvilku budou Vánoce. Doba plnění přání. Co byste si přála vy?

No já hlavně zdraví a štěstí. Prostě klasiku, která nakonec vždy zvítězí nad vším ostatním. Snažím se to zdraví pro nás přinášet i tím, že s dětmi vyrážíme alespoň jednou nebo dvakrát do roka k moři. Letos o prázdninách jsme byli třeba v Řecku. Mám vyzkoušené, že díky moři nejsou děti přes rok vůbec nemocné. Přitom Amálka je taková žížala hubená a je v pořádku zdravá. Tak se snažím, a jak říkám, i kdyby na chleba nebylo, prostě k moři se jet musí. To je pro mě základ, na který se snažím hodně dbát.

Lucie Zedníčková s dcerou Amélií

Vy jste se mi zmínila, že mimo seriál Přístav máte i nějaké vlastní představení. Taková vaše vánoční nadílka. O co jde?

Je to hra pro tři lidi a budeme to od prosince hrát v divadle U Hasičů. Krásný dárek pro mě pod stromečkem. Taky bych měla od nového roku nastoupit do Ordinace v růžové zahradě. Takže se mi to hezky pracovně vyrojilo.