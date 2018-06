Máma chodí po městě v teplákách a dělá ostudu, říká dcera Zedníčkové

„Mámě do oblékání kecám. Mám ráda legíny a volná trika k tomu, ráda se oblékám stylově. Zato máma si klidně do města oblékne tepláky a k tomu pohodlné tričko. To jí pak radím, co na sebe, aby nedělala ostudu,“ vysvětlovala Amélie.

Zedníčková s dcerou nakupovala především věci na školu v přírodě, kam páťačka Amélie v pondělí vyráží. Ve třídě má kamarádky a kluci už ji prý také zajímají. „Určitě! My si na rovinu všechno říkáme a já ty kluky, co se jí líbí, znám. Teď už má delší dobu jednoho, který se jí líbí,“ prozradila Zedníčková.

Zedníčkovou teď zaměstnává kromě seriálu Přístav také divadlo, kvůli kterému se z ní stala podnikatelka. „Od prosince budeme hrát v divadle U Hasičů hru, na kterou jsem sama koupila práva, sama jsem ji vyprodukovala. Teď to dávám celé dohromady, musím si kvůli tomu zařídit živnostenský list,“ překvapila Zedníčková.

Lucie Zedníčková s přítelem Jaroslavem Matějkou

„Nějaké papírování kolem toho je, tohle já neumím a nemám ráda. Nejde to obejít, když už jsem se dala do podnikání. I když já to tak nevnímám,“ říká herečka.



Jestli se jí první pokus vydaří, rozhodně by v tom ráda pokračovala. „Tohle je komorní hra, ve které si zahraju po boku mého partnera Jardy Matějky. Normálně jsem v divadle v angažmá, ale chybělo mi udělat si hru, kterou já chci. Možná si to ještě někdy zopakuju,“ připouští Zedníčková.