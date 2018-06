Lucie Výborná: Končím Na titulní straně

* Myslíte, že budete brečet?

Kolega dramaturg se se mnou vsadil o basu šampaňského, že mě rozbrečí. Myslím že asi vyhraje.

* V rádiu musíte pořád mluvit, umíte také mlčet?

Mluvím pořád a teď, když v dubnu skončím v rádiu, budu si ticha užívat. Ale jak se znám, bude to báječný asi tak měsíc. Pak už budu pološílená.

* Bez práce ale nebudete. Na Primě se střídáte s Mirkou Čejkovou při moderování nového pořadu Extra a ještě pracujete pro časopis Travel Digest. Odpočinek neplánujete?

Mám teď v plánu čtyři měsíce bez rádia. Od září začnu pracovat pro Český rozhlas.

* Váš kontaktní pořad Na titulní straně je jedním z nejposlouchanějších pořadů v českých rádiích vůbec. Proč vlastně končíte?

Rozmýšlela jsem se dlouho, stejně jako když jsem po sedmi letech ve Snídani s Novou, odcházela z televize. Je dobré odejít v nejlepším. Navíc je zřejmé, že trendy ve světě diktují vývoj i u nás a mluveného slova na komerčních stanicích ubývá. Za minutu umím z posluchače vytáhnout zajímavý příběh, ale za třicet vteřin už ne.

* Vracíte se na obrazovku, tak proč chcete po prázdninách znovu do rádia?

Neumím bez té práce žít. Víte, jsem profesionální a dost racionální člověk, pokud mám dojednávat třeba podmínky smlouvy, či vyřizovat cokoliv s úřady, ale jakmile jde o rádio, cloumají se mnou emoce. Na Frekvenci jsem prožila nějšťastnější období svého života - Kavárnu u Lucie, Kvíz show, teď na Titulní straně. A „moji lidé“ jsou naprosto skvělí. Jeden mě třeba šokoval, když prohlásil, že sbírá prsty. Cože? Ptala jsem se zděšeně a on že si prý uřízl na cirkulárce dva prsty a že prý mu bylo hloupý je vyhodit, když jsou přece jeho. Stavte se až budete mít cestu do Prahy, navrhla jsem mu. No a právě dneska, po několika měsících na mě čekal ráno na vrátnici sympatický mladík a ukazuje "paroháče"- jinak ani nemohl, prostřední dva prsty na ruce chyběly. Hned jsem věděla o co jde. Náušnice, nebo nová kabelka mě rozhodně tolik nepotěší, jako takováhle příhoda. Rádio vám přinese opravdové lidi.

* Vždycky jste chtěla pracovat v rádiu?

Na fakultě žurnalistiky jsem studovala televizní specializaci. O rádiu jsem vůbec neuvažovala. Z prázdninových praxí jsem ale byla nakonec tak otrávená, že jsem chtěla s novinařinou skončit úplně. Přemlouvala jsem kamaráda, aby mě vzal do Švýcarska jako instruktorku do lyžařské školy. A pak vznikalo rádio Bonton a kamarád mě tam doslova dotáhl. Právě ten kontakt s lidmi mě úplně nadchnul.

* Mluvíme spolu a vy jste se za celou dobu ani jednou nepřeřekla, nezaškobrtla, to je trénink, nebo dar?

Asi dar a určitě je to i tím, že nemám trému. Vůbec. Měla jsem jí jen jednou v životě, a to když jsme si na konci devadesátých let vymyslely s Martinou Kociánovou vlastní talk show. Ve chvíli, kdy jsem zpoza opony viděla plné hlediště Divadla Jiřího Grossmanna, došlo mi, jakou drzost jsme si dovolily. V tu chvíli by se ve mě krve nedořezal. Na jevišti ze mě naštěstí tréma hned spadla.

* Mezi ženami vy a mezi muži Dan Hůlka jste pověstní tím, že nemíváte ani obyčejný strach, láká vás adrenalin, pouštíte se do nebezpečných sportů. Například jste skákala bungee jumping, potápěla se s kyslíkovou bombou, jezdíte s týmem Lubomíra Brabce na jachtařské závody. Je vaše tříletá dcera Vanessa po vás?

Sportovní vlohy má, ale po manželovi pečlivě zvažuje všechna případná rizika. Nic jí nezakazuji, ale jen jí třeba varuji: mohla bys spadnout, buď opatrná. A ona na mě dá a nechá toho. Až se tomu sama divím. Od šestinedělí s ní chodím do bazénu. Myslím, že po prázdninách už bude plavat úplně sama, ale do ničeho jí nenutím. Pamatuji si z dětství na obrázek dvou špuntů s tenisovými raketami, které byly větší, než jejich hlavy a u sítě se hádali rodiče o out. Líbilo by se mi, kdyby tancovala, protože by se naučila držet tělo rovně, což je u holek hezké. Už jsem jí dokonce koupila malé taneční botičky, ale její plyšák na poslední chvíli prohlásil, že se nikam nepůjde. Tak jsme zůstaly doma.

* Po každodenním zápřahu v rádiu si teď můžete konečně naplánovat dovolenou. Kam to bude?

Na týden teď poletím pracovně na Island a v červnu se už moc těšíme s Vanessou k moři, buď do Řecka nebo na Kypr. Tam si užijeme konečně klidu, i když klid je v mém podání relativní. A samozřejmě s posádkou SOS pojedu pár jachtařských závodů.

Lucii Výborné bude koncem června sedmatřicet. Narodila se v Hradci Králové. Skoro čtyři roky je vdaná za Jaroslava Poříze, který pracuje v marketingu automobilového průmyslu. Mají spolu tříletou dceru Vanessu. Moderátorka má bohaté zkušenosti s televizí i s rádiem, v divadle si s Martinou Kociánovou zkusila talk show Meloucháři. Mluví anglicky, italsky a rusky, rozumí španělsky. Napsala knížku Fit maminka a stala se tváří kosmetiky Zepter. Říká, že má ráda outdoorové sporty, děti, psaní a rádio. V pořadu Na titulní straně jí na Frekvenci 1 vystřídá moderátorka Laďka Něrgešová.

