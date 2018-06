Lucie Výborná končí v pořadu Extra

Ve čtvrtek totiž Výborná požádala vedení televize, aby ji uvolnilo z jeho moderování. „Je to ironie osudu, shoda náhod. O ukončení spolupráce jsem uvažovala už před Vánoci.“

“Oficiálně mi zrušení pořadu nikdo neoznámil. A to jsme se ještě dopoledne na mém odchodu bez problémů domluvili s tím, že budu moderovat do té doby, než si za mě najdou náhradu,“ říká překvapeně moderátorka.

Oficiální prohlášení, které Prima ve čtvrtek večer vydala, říká, že ukončení vysílání pořadu Extra souvisí se snahou posílit pozici televize Prima v čase od půl osmé do osmé hodiny večer. Od 1. března nahradí Extra seriál Chůva k pohledání, jde však pouze o dočasné řešení, v budoucnu by měl být v tomto čase uveden nový formát vlastní výroby.

Spolu s Extra se ruší i Prima televize. Poslední díly obou pořadů budou odvysílány 28. února 2007.

Válčila i s pohřbem Svobody

A co vedlo k odchodu z televizní obrazovky Lucii Výbornou? Důvodů je několik. „Myslím, že diváci jsou zvyklí na jistou dávku společenského bulváru, a tak je pro televizi naprosto logické, že se i Extra z původního magazínu o zajímavostech a kuriozitách přiklonilo k lehčímu bulváru. Musím se ale přiznat, že jako moderátor se v něm necítím doma. Ale vážím si Primy, že mi dala příležitost,“ říká Výborná.

Když dnes hodnotí reportáže v pořadu, některé považuje za špičkově natočené, naopak některé informace má za zcela zbytečné. „Možná jsem blázen, ale když se dozvím, že si Paris Hiltonová koupila třetí čivavu, napadne mě, jestli je to ještě zajímavost, nebo už zbytečnost.“

“Válčila jsem třeba teď i s tím, že se bude mluvit o pohřbu Karla Svobody. Najednou jsem stála ve studiu a hrozila se toho, že by reportáž mohla být i mírně nevkusná a že se mi vlastně nic říkat nechce. Naštěstí byla velmi profesionálně natočená, s úctou ke Karlovi,“ tvrdí moderátorka. „Také se v poslední době dostávám do hamletovské fáze – nikoli té – Co to čtete, princi? Ale – Co to říkáte, princi? Slova, slova, jenom slova…“

Na televizi nezanevře

Lucie Výborná vedle moderování v televizi pracuje v Českém rozhlase Praha na dvou pořadech – Host do domu a Výborně! a je šéfredaktorkou měsíčníku o praktickém cestování Travel Digest, který je letos jedním z hlavních partnerů České Miss, a tak se 24. února také posadí do poroty při finále soutěže krásy. Trochu se díky své pracovní vytíženosti bojí, aby nebyla špatnou mámou své čtyřleté dcery. „Myslím, že Vanesska je právě ve věku, kdy si zaslouží, aby ji maminka učila jezdit na kole a lézt na stromy,“ míní.

Na televizní práci nezanevře. „Mám televizi ráda a určitě je ještě několik věcí, které bych tam ráda dělala – ať už živě vysílané pořady, talkshow nebo magazín o cestování, které je dosažitelné pro lidi,“ uzavírá Výborná.